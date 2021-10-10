Lenta.ruПрезидент Сербии Александр Вучич: энергетический кризис в Евросоюзе продлится до двух летПрезидент Сербии Александр Вучич поделился своими размышлениями по поводу того, сколько может продлиться возникший в Европе энергетический кризис.Lenta.ruВучич также попросил президента России Владимира Путина продавать газ Сербии по максимально низкой для Европы цене.Газета.RuКак заявил министр по инновационному и технологическому развитию республики Ненад Попович, сейчас ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом».ИзвестияПо оценке Вучича, причиной энергокризиса стала ошибочная ставка на "зеленую" энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРЕН ТВRT на русскомГазета.RuРидусИзвестияПодробнее о событииПрезидент Сербии прогнозирует, что энергетический кризис в Европе затянетсяГазета.Ru16:13Президент Сербии Александр Вучич: энергетический кризис в Евросоюзе продлится до двух летLenta.ru15:08Вучич: страны Евросоюза не хотят признавать свои ошибкиИзвестия14:30Президент Сербии предположил, что энергетический кризис в Европе продлится два годаАргументы недели15:05Вучич назвал причины газового кризиса в Европе и поблагодарил РоссиюРЕН ТВ14:29Президент Сербии Вучич: энергетический кризис может продлиться от полугода до двух летРИА Новости14:19Вучич рассказал, сколько продлится энергокризис в ЕвропеRT на русском14:14Показать ещёОценить3Поделиться