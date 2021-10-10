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Президент Сербии Александр Вучич: энергетический кризис в Евросоюзе продлится до двух лет

Президент Сербии Александр Вучич поделился своими размышлениями по поводу того, сколько может продлиться возникший в Европе энергетический кризис.
Lenta.ru
Вучич также попросил президента России Владимира Путина продавать газ Сербии по максимально низкой для Европы цене.
Газета.Ru
Как заявил министр по инновационному и технологическому развитию республики Ненад Попович, сейчас ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом».
Известия
По оценке Вучича, причиной энергокризиса стала ошибочная ставка на "зеленую" энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.
РИА Новости

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