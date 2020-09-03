Президент Сербии Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич резко высказался против признания независимости непризнанного Косово на переговорах в Вашингтоне. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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