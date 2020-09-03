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Президент Сербии Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич резко высказался против признания независимости непризнанного Косово на переговорах в Вашингтоне. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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РИА Новостивчера в 15:17
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Курти: делегация Косово уехала в США, оставив страну в жалком состоянии

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Вести.Ru

Белый дом не смог прогнуть Сербию на признание Косово

Вести.Ru19:47
Газета.Ru

Вучич подтвердил отказ сербской делегации от признания Косово

Газета.Ruвчера в 15:51
РБК

Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

РБКвчера в 16:15
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

РИА Новостивчера в 15:17
ТАСС

Президент Сербии и премьер Косова 4 сентября подпишут договоренности в Вашингтоне

ТАСС22:51
RT на русском

К чему могут привести переговоры по Косову в Вашингтоне и Брюсселе

RT на русском18:18

Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАССвчера в 07:35
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проводит ряд доследственных проверок по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов), об этом говорится в ответе Следственного комитета на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко ("Единая Россия").
РИА Новости20:18
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Кардиолог Беленков назвал главные плюсы лишнего веса

Преимущества небольшого лишнего веса кардиолог Беленков назвал в программе «О само главном» на телеканале «Россия 1». Ученый призвал не худеть, имея нормальный вес, поскольку недостаток жира плохо сказывается на работе разных систем и органов.
MedikForum.ruвчера в 12:48

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшится из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ruвчера в 01:36
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