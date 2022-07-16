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Президент Сербии Вучич в ответ на угрозы депутата Рады пожелал Украине всего наилучшего

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на угрозы в свой адрес со стороны украинского депутата.
Газета.Ru
"Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов - пусть делают свою работу", - заявил Вучич.
ТАСС
13 июля Вучич заявил, что конфликт на Украине - мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат.
ТАСС
«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи Павелича или Бандеры... В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на Майдане», - высказался Вулин.
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Вучич в ответ на угрозы депутата Рады пожелал Украине всего наилучшего
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