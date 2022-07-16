«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи Павелича или Бандеры... В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на Майдане», - высказался Вулин.
Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи напомнил американскому лидеру о просчетах Вашингтона.