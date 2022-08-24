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Президент Сербии Вучич заявил о скором энергетическом катаклизме в Европе

Также Вучич сказал, что «самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества».
ИА Красная Весна
Европа столкнется с катаклизмом и отключениями электричества в связи с мировым энергетическим кризисом.
ТАСС
Согласно данным биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» с поставкой 24 августа в ряде стран Евросоюза в очередной раз побили исторические максимумы.
Известия
Дешевый российский газ покрывает потребности Сербии лишь на 62%, а потому страна находится на грани энергетической катастрофы.
ТУТ НЬЮС

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Президент Сербии Вучич заявил о скором энергетическом катаклизме в Европе
РБК17:30
Вучич: Европу ожидает катаклизм в связи с нехваткой электричества
ТУТ НЬЮСвчера в 15:51
Вучич спрогнозировал катаклизм из-за проблем с электричеством в Европе
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Президент Сербии: Европу ожидает катаклизм в связи с нехваткой электричества
Газета.Ruвчера в 15:45
Президент Сербии Вучич предрек Европе катаклизм при нехватке электричества
Lenta.ruвчера в 15:11
Вучич предупредил европейцев о катаклизме из-за мирового энергокризиса
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Вучич считает, что Европу ожидает катаклизм в связи с нехваткой электричества
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