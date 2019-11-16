Политика
КоммерсантъПрезидент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания. Господина Вучича доставили в Военно-медицинскую академию в Белграде накануне вечером, 15 ноября, сообщает генеральный секретариат президента.
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с чего всё началось
«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — говорится в пресс-релизе.RT на русском03:16
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