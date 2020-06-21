Политика
ИзвестияПартия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. По предварительным данным, партия лидирует после обработки 43% голосов.
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Футбол
«Лудогорец» в девятый раз подряд стал чемпионом Болгарии
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в сезоне-2019/20.
Спорт-Экспресс 16:42
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов появится в России
В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 08:34
Футбол
«Заря» обыграла «Десну» и догнала по очкам киевское «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 14:28
Футбол
Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, было стыдно за происходившее во время матча с «Ростовом».
Советский спорт 16:33
Экономика
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ Американская Mondelez, выпускающая чипсы Estrella, ищет способ восстановить продажи в России.
Коммерсантъ 15:19
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Общество
Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне
Шестикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон принял участие в акции протеста в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter в Лондоне.
RT на русском 15:03
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия 17:36
Политика
The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)
В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Футбол
Артур согласился перейти в «Ювентус»
«Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура.
Матч ТВ 14:14
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв
В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
Кино
Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои
Территория новостей 18 июня в 04:24
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Футбол
Фиорентина – Брешия: прогноз от Александра Кравчёнка на 22 июня 2020 года
Фиорентина – Брешия: факты о матче «Фиорентина» не проигрывает 3 матча подряд «Брешия» имеет серию из 11 матчей без побед «Брешия» пропускает на протяжении 11 матчей подряд Коэффициенты на матч от букмекерской конторы Букмекерская контора «Фонбет» оценивает победу «Фиорентины» за коэффициент – 1.50, ничья – 4.40, победа «Брешии» – 6.50.
BetOn 16:37
Футбол
Солигорский «Шахтер» потерял очки в матче с одним из аутсайдеров чемпионата Беларуси
Солигорский «Шахтер» встречался с «Рухом» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси.
Bookmaker-ratings.ru 14:49
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10