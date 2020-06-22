Политика
ИнтерфаксПрезидент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент). "Мы получили более двух миллионов голосов из чуть менее 3,3 млн, что абсолютно беспрецедентно", - сказал Вучич, выступая перед избирательным штабом партии.
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По предварительным результатам в Сербии на выборах лидирует партия Вучича
ИА Красная Веснавчера в 22:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:41
Футбол
«Краснодар» подтвердил перенос матча с «Динамо»
Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня, но игру отложили из-за заражения двух игроков московской команды коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 08:00
Футбол
«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»
Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт вчера в 13:11
Футбол
Примера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»
REGNUM вчера в 18:53
Футбол
Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА
RuNews24.ru вчера в 10:21
Футбол
Евгений Ловчев: Игра «Спартака» в Туле настраивает на позитивный лад
«Спартак» свой первый матч после длительного перерыва в чемпионате провел в Туле и победил «Арсенал» - 3:2. Прокомментировать ход игры, дать оценку «Спартаку» мы попросили известного в прошлом футболиста красно-белых и сборной страны, футбольного обозревателя Евгения Ловчева.
Bobsoccer вчера в 14:45
Футбол
«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»
LiveSport.ru 20 июня в 08:59
Футбол
«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А
В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Metaratings вчера в 15:44
Футбол
Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.
RT на русском 20 июня в 13:54
Футбол
Смолов прокомментировал крупную победу «Сельты» над «Алавесом»
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов поздравил одноклубников с крупной победой над «Алавесом» (6:0) в 30-м туре Примеры.
Metaratings вчера в 14:25
Футбол
«Ламиа» — «Паниониос»: продолжат ли гости набирать очки?
«Паниониос» не проигрывает в трех матчах кряду, сумеет ли 22 июня «Ламиа» прервать эту серию – ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 09:42
Футбол
Чилаверт: «Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси»
Диего Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси.
Евро-футбол.ру вчера в 14:24
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост
Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
News.ru вчера в 17:28
Происшествия
Тело утонувшего в Александрово-Заводском районе парня нашли
Чита.Ру вчера в 23:13
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Футбол
Артур согласился перейти в «Ювентус»
«Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура.
Матч ТВ вчера в 14:14
Политика
Путин рассказал, чем обычно занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в свободное от работы время любит читать, слушать музыку и заниматься спортом.
Европейско-Азиатские новости вчера в 06:00
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru вчера в 01:54
Общество
На Алтае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 22 июня 2020, 06:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:37
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
Российская газета вчера в 07:37
Происшествия
В Китае в реке утонули восемь школьников
Известия вчера в 23:24
Гаджеты
Redmi продала свыше 19 миллионов смартфонов серии Redmi 8
Сегодня руководитель бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в социальной сети Weibo картинку-тизер, посвященную очередной вехе продаж смартфонов Redmi 8. Как оказалось, на текущий момент продажи моделей серии превысили отметку в 19 миллионов штук.
iXBT.com вчера в 16:26
Футбол
«Заря» обыграла «Десну» и догнала по очкам киевское «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:28
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 20 июня в 07:07
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49