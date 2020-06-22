Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент). "Мы получили более двух миллионов голосов из чуть менее 3,3 млн, что абсолютно беспрецедентно", - сказал Вучич, выступая перед избирательным штабом партии.

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

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