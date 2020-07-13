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ИзвестияПрезидент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде. 7 июля во время трансляции с места протеста женщина, представившаяся россиянкой, заявила, что «борется против диктатуры Вучича».
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Президент Сербии не увидел «российского следа» в белградских протестах
Московский Комсомолецвчера в 18:49
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Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
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РБК вчера в 19:47
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
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Тренер «Динамо» Новиков высказался об игре с «Крыльями»
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Газета.Ru вчера в 23:52
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Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
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Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса
Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
Гаджеты
В продаже появился смартфон с Android 10 Go за 60 долларов
«Oukitel» — технобренд, который представил новый смартфон Oukitel C19, стоимость новинки 80 долларов, однако компания предлагает устройство со скидкой в 20 долларов, отмечает портал «Gizmochina».
ГЛАС.RU вчера в 23:54
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До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
Российская газета вчера в 17:01
Технологии
Nokia разработала операционную систему нового поколения
Операционка нового поколения, разработанная в компании Nokia при активном участии специалистов из Apple, служит для установки в ЦОД (центрах по обработке данных).
Anonsens вчера в 14:41
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Цифровые валюты угрожают стабильности мировой банковской системы
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Политика Сегодня вчера в 10:59
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Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
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Диетолог перечислила не портящиеся при заморозке продукты
Испанский диетолог Беатрис Сердан назвала продукты, которые при соблюдении определенных правил сохраняют свои полезные свойства при хранении в морозильнике, сообщает газета ABC.
Известия вчера в 21:44
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Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
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Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
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Напомним, ранее доктор Мясников назвал способы восстановления после коронавируса.
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Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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