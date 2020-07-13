Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде. 7 июля во время трансляции с места протеста женщина, представившаяся россиянкой, заявила, что «борется против диктатуры Вучича».

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

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