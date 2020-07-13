Политика
ИзвестияПрезидент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде. 7 июля во время трансляции с места протеста женщина, представившаяся россиянкой, заявила, что «борется против диктатуры Вучича».
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Сербии не увидел «российского следа» в белградских протестах
Московский Комсомолецвчера в 18:49
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска
В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости вчера в 09:43
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Гаджеты
Samsung из-за пандемии может удешевить новые флагманские гаджеты
Один из сетевых инсайдеров заявил, что в компании Samsung могут предпринять определенные меры, дабы снизить цену будущих флагманов серии S. Новая линейка 2021 года, которую условно можно назвать S30 или S21, может получит экран с упрощенными параметрами.
Faktom вчера в 14:26
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС вчера в 17:52
Кино
Вышла серия об операторе, снимавшем бои за Сталинград
РИАЦ 11 июля в 08:31
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Политика
Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико
Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.
РБК вчера в 18:50
Происшествия
В Омске мужчина убил беременную женщину металлической трубой
По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.
REGNUM 01:14
Общество
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Футбол
Кавазашвили: «„Спартак“ находится в стадии развала»
Нынешний «Спартак» не может сравниться с тем недавним коллективом, который имел шикарное нападение, а полузащита с атакой делали погоду в команде.
Евро-футбол.ру вчера в 07:07
Энергетика
Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ
Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
Известия 00:27
Политика
«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.
РБК 00:58
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 46
Выявлено 54 новых заражения COVID-19. Речь идет о случаях, протекающих с симптомами болезни.
Новый вариант вчера в 04:28
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru 11 июля в 10:09
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Автоспорт
Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии
Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Общество
Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт
Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).
РБК вчера в 22:00
Здоровье
В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число больных перевалило за 6 тысяч За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
АМИТЕЛ 00:06
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com вчера в 01:32
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Хоккей
«Торонто» вызвал Егора Коршкова в тренировочный лагерь
Российский нападающий Егор Коршков примет участие в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 10:35