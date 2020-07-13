Политика

ИзвестияИзвестияПрезидент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде. 7 июля во время трансляции с места протеста женщина, представившаяся россиянкой, заявила, что «борется против диктатуры Вучича».
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Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам

РБКвчера в 20:21

Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии

Газета.Ruвчера в 20:34

Президент Сербии не увидел «российского следа» в белградских протестах

Московский Комсомолецвчера в 18:49

У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства

РИА Новостивчера в 19:22

Президент Сербии опроверг утверждения о «российском следе» в белградских протестах

ТАССвчера в 17:54

Президент Сербии опроверг утверждения о «российском следе» в протестах

Коммерсантъвчера в 18:55

Вучич прокомментировал новые протесты в Белграде

RT на русскомвчера в 17:23
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Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
16
Шоу-бизнес

Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска

В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости вчера в 09:43
3
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
12
Авто

В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза

Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
55
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
133
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
5,4K
Гаджеты

Samsung из-за пандемии может удешевить новые флагманские гаджеты

Один из сетевых инсайдеров заявил, что в компании Samsung могут предпринять определенные меры, дабы снизить цену будущих флагманов серии S. Новая линейка 2021 года, которую условно можно назвать S30 или S21, может получит экран с упрощенными параметрами.
Faktom вчера в 14:26
7
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,9K
Общество

Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России

Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС вчера в 17:52
11
Кино

Вышла серия об операторе, снимавшем бои за Сталинград

РИАЦ 11 июля в 08:31
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
2,6K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
118
Политика

Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.
РБК вчера в 18:50
Происшествия

В Омске мужчина убил беременную женщину металлической трубой

По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.
REGNUM 01:14
Общество

В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Футбол

Кавазашвили: «„Спартак“ находится в стадии развала»

Нынешний «Спартак» не может сравниться с тем недавним коллективом, который имел шикарное нападение, а полузащита с атакой делали погоду в команде.
Евро-футбол.ру вчера в 07:07
Энергетика

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
Известия 00:27
2
Политика

«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.
РБК 00:58
3
Здоровье

Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 46

Выявлено 54 новых заражения COVID-19. Речь идет о случаях, протекающих с симптомами болезни.
Новый вариант вчера в 04:28
1
Происшествия

Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Lenta.ru 11 июля в 10:09
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Общество

Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт

Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).
РБК вчера в 22:00
Здоровье

В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число больных перевалило за 6 тысяч За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
АМИТЕЛ 00:06
645
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
622
Наука

Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций

Evo-rus.com вчера в 01:32
12
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
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Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Интерфакс 00:00
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Хоккей

«Торонто» вызвал Егора Коршкова в тренировочный лагерь

Российский нападающий Егор Коршков примет участие в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 10:35
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
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