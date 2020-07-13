Коронавирус
Российская газетаПрезидент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли Россия отношение к организации протестов, политик сказал: "У меня нет ни одного доказательства этого". Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения ряда СМИ о "российском следе" в беспорядках в Белграде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Общество
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
РБК 10 июля в 20:30
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Здоровье
В Приморском крае еще 54 человека заразились коронавирусом
Еще 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Приморском крае за прошедшие сутки.12 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 04:36
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru вчера в 13:50
Общество
От коронавируса за сутки в Красноярском крае умерли 7 человек
Добавим, за минувшие трое суток в Красноярском скончались 37 человек, 10 июля был поставлен абсолютный рекорд по умершим от недуга — 17, 11 июля — 13, сегодня 12 июля — 7.
Kursk.com 03:50
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Футбол
Тренер «Крыльев Советов»: на матч с «Динамо» вышли все, кто был живой
Тренерский штаб самарских "Крыльев Советов" с трудом набрал состав на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо", сообщил главный тренер волжан Андрей Талалаев.
РИА Новости 15:13
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
ТАСС 17:13
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
С 15 июля миллионы компаний в России получат по 15 тыс.рублей
Миллионы жителей России смогут получить новую финансовую поддержку от государства с 15 июля.
Общественная служба новостей вчера в 13:36
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
CyberSport.ru 17:41
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Армия и оружие
Пушилин поздравил с выпуском первых в ДНР молодых офицеров
Глава республики обратился к молодым офицерам с поздравлением, отметив, что именно они являются надеждой и опорой ДНР.
Политическая Экспертиза 11:18
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Происшествия
В Иркутской области за два дня выявлено 412 больных коронавирусом
За двое суток в Иркутской области подтверждено 412 случаев коронавируса, 4 зараженных скончалось.
Областная газета (г. Иркутск) 20:34
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
Самой популярной иномаркой в России названа Kia Rio, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:38
Здоровье
Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами Предпринимателей Бурятии, особенно работающих в сфере туризма и общепита, призвали "проявить максимум ответственности".
Байкал-Daily 20:55