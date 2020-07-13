Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли Россия отношение к организации протестов, политик сказал: "У меня нет ни одного доказательства этого". Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения ряда СМИ о "российском следе" в беспорядках в Белграде.

Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам

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