Политика

ТАССТАССПрезидент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Сербии.
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Президент Сербии рассказал о закупке ЗРПК «Панцирь-С» у России

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Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

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Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
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На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

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РБК вчера в 12:54
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Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
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Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» растут без новостей

Котировки "Сургутнефтегаза" растут в отсутствие новостей.
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Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
РБК 12:08
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Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
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Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play

Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
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Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Huawei выпускает Android 10 еще для восьми смартфонов. Вот их список

Компания Huawei пригласила принять участие в тестировании бета-версии Android 10 владельцев восьми смартфонов, выпущенных под брендами Huawei и Honor.
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Общество

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
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Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
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«Рынок шкур». Опубликованы расценки за ночь с известными блогершами

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В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

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Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
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«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже

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Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
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Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe

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Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящий Кубок Карьяла.
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