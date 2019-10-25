Армия и оружие

ТАССТАССПрезидент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

В четверг глава республики заявил, что Белград заказал российский комплекс "Панцирь-С". Ранее Минобороны РФ сообщило, что зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС РФ переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства.
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Президент Сербии заявил о закупке одного зенитного комплекса «Панцирь-С»

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