Армия и оружие
ТАССПрезидент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
В четверг глава республики заявил, что Белград заказал российский комплекс "Панцирь-С". Ранее Минобороны РФ сообщило, что зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС РФ переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства.
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Политика
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
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Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
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Около пяти десятков тысяч жителей американского штата Калифорния будут эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом сообщает издание Deadline.
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До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
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Подозреваемые в убийстве 39 китайских мигрантов задержаны в Британии
Двое подозреваемых по делу о убийстве 39 китайских мигрантов, обнаруженных в грузовике в графстве Эссекс, задержаны британской полицией.
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Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
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В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи
Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
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Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
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Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
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В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.