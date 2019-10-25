Политика
ТАССПрезидент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Сербии.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Армия и оружие
Трамп не позволит боевикам захватить сирийскую нефть
Телеканал 360° 24 октября в 15:23
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Баскетбол
22 очка Джеймса помогли ЦСКА победить в Берлине
Московский ЦСКА одержал гостевую победу над немецкой «Альбой» в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 82:66 в пользу армейцев.
Sportbox.RU вчера в 15:58
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Общество
Бутину перевели в бизнес-класс в самолете
REGNUM вчера в 19:37
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
VSE42.RU 22 октября в 21:36
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета 24 октября в 01:25
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Известия вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Старшая дочь Веры Брежневой впечатлила подписчиков откровенным снимком
Старшая дочь известной певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, выложила в свой Instagram снимок, на котором продемонстрировала привлекательную фигуру в черном бикини, сообщает «KP.ru».
Слово и Дело вчера в 15:41
Культура
В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину
Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН 24 октября в 02:51
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
RT на русском вчера в 22:50
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru вчера в 02:18
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе»
Автором единственного гола "Сан-Хосе" стал Кевин Лабанк. Ранее "Вегас" с разгромным счетом проиграл "Колорадо" в матче НХЛ.
Газета.Ru вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что купила элитную квартиру за 120 млн
Певица Ольга Бузова стала обладательницей элитного жилья стоимостью 120 миллионов рублей на Мосфильмовской улице в Москве.
Газета.Ru 24 октября в 11:57
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Наука
Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Гаджеты
Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service 23 октября в 07:07