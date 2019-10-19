Политика
REGNUMПрезидент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева анонсировала посвященный ее юбилейному концерту фильм
Алла Пугачева поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком, посредством которого анонсировала показ в кинотеатрах России уникального фильма.
Актуальные Новости вчера в 23:02
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия
Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости 17:37
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Гаджеты
Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца
Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
Ведомости вчера в 10:47
Политика
Британский парламент обязал Джонсона просить отсрочку Brexit
Британский парламент большинством голосов, 322 против 306, проголосовал за принятие поправки, которая обязывает премьер-министра страны Бориса Джонсона просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.
Life.ru 11:22
Космос
Астроном: открытия нобелиатов помогут человечеству найти планеты для колонизации
Наработки ученых, которые в 2019 году получили Нобелевскую премию по физике, помогут человечеству найти планеты, которые в будущем можно будет колонизировать, считает ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической лаборатории РАН Олег Верходанов.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Наука
Эксперты: Гены помнят прошлые обиды
По мнению экспертов, итоги исследования свидетельствуют о наличии некоего регуляторного рычага, управляющего генными структурами и держащего их в состоянии повышенной готовности.
Территория новостей 16:00
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
UfacityNews.ru вчера в 12:17
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета 20:07
Авто
Toyota анонсировала небольшой электрокар
Ультракомпактный электрокар Toyota будет выставлен на специальной выставке FUTURE EXPO на международном автосалоне в Токио, который пройдет с 24 октября по 4 ноября вместе с «моделью Сверхкомпактного BEV Concept для бизнеса», представленной еще 7 июня 2019 года.
SpeedMe 17 октября в 00:31
Армия и оружие
CNN: курдский командующий может вскоре посетить Вашингтон
Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) может в ближайшее время прибыть в столицу США.
ТАСС 20:24
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса
Газета.Ru 18:28
Политика
Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров
Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° 19:42
Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Здоровье
Подготовлен план перехода на МКБ-11
План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Medvestnik.ru вчера в 17:19