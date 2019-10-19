Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении

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