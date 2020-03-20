Коронавирус
Sport.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала»
Президент Сербии Александр Вучич жёстко раскритиковал форварда "Реала" Луку Йовича и полузащитника "Асколи" Николу Нинковича. Футболисты выходили на улицы Белграда, несмотря на введённый в стране карантин из-за угрозы коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лука Йович: «Извините, если я кого-то подверг опасности, нарушив карантин»
Спорт-Экспрессвчера в 22:02
Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина
Чемпионатвчера в 21:21
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Армия и оружие
National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»
Автор напомнил, что подлодки проекта 877, получившие по кодификации НАТО название Kilo, поступили на вооружение СССР в 80-е годы прошлого века.
Общество
Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дать отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в области спорта, культуры, искусства и кинематографии.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Культура
«Малышариков» в Китае посмотрели более 3 млрд раз
Количество просмотров трех сезонов российского анимационного сериала «Малышарики» на различных сетевых платформах в Китае превысило 3 миллиарда за февраль.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Гаджеты
Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае
Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.
Политика
Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме
Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
Транспорт
На машинах ДПС могут установить видеокамеры для фиксации нарушений
На служебных автомобилях ГИБДД в нынешнем году планируют установить камеры для фиксации нарушений в режиме онлайн.
Происшествия
Пожар на рынке в Ростовской области локализован
Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Шоу-бизнес
Асмус поделилась пикантным фото в Instagram
Асмус предстала в кадре топлес, но поклонники смогли полюбоваться только спиной актрисы, так как та отвернулась от объектива и рукой прикрыла пикантные места.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Политика
Племянник Путина планирует создать партию
Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Политика
МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate: DXR, VRS и прочие новшества для ПК и будущей Xbox
Экономика
Раскрыты детали антикризисного плана правительства России
Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».
Армия и оружие
Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Наука
В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях
В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявили о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.