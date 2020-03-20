Коронавирус

Sport.ruSport.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала»

Президент Сербии Александр Вучич жёстко раскритиковал форварда "Реала" Луку Йовича и полузащитника "Асколи" Николу Нинковича. Футболисты выходили на улицы Белграда, несмотря на введённый в стране карантин из-за угрозы коронавируса.
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Президент Сербии пригрозил Йовичу и Нинковичу арестом за нарушение карантина

Sport24.ru03:00

Йович объяснил, почему нарушил карантин и улетел в Сербию

Soccer.ru00:05

«Жизнь наших людей важнее их миллионов». Президент Сербии пригрозил игроку «Реала»

Матч ТВ01:28

Йовича обвинили в нарушении карантина. Форвард заявил, что улетел в Сербию с разрешения «Реала»

Sports.ruвчера в 14:07

Лука Йович: «Извините, если я кого-то подверг опасности, нарушив карантин»

Спорт-Экспрессвчера в 22:02

Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина

Чемпионатвчера в 21:21

В Сербии возбуждено уголовное дело против футболиста мадридского «Реала», нарушившего карантин

Новый Деньвчера в 09:03
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Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Армия и оружие

National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

Автор напомнил, что подлодки проекта 877, получившие по кодификации НАТО название Kilo, поступили на вооружение СССР в 80-е годы прошлого века.
Российская газета вчера в 09:02
Общество

Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дать отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в области спорта, культуры, искусства и кинематографии.
Газета.Ru 02:21
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 18 марта в 09:32
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
МонаВиста вчера в 14:50
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Культура

«Малышариков» в Китае посмотрели более 3 млрд раз

Количество просмотров трех сезонов российского анимационного сериала «Малышарики» на различных сетевых платформах в Китае превысило 3 миллиарда за февраль.
Культуромания 01:09
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera вчера в 11:52
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Гаджеты

Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае

Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.
iXBT.com 02:36
Политика

Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме

Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
РИА Новости вчера в 11:36
Транспорт

На машинах ДПС могут установить видеокамеры для фиксации нарушений

На служебных автомобилях ГИБДД в нынешнем году планируют установить камеры для фиксации нарушений в режиме онлайн.
Российская газета вчера в 09:22
Происшествия

Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
RT на русском 00:55
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Шоу-бизнес

Асмус поделилась пикантным фото в Instagram

Асмус предстала в кадре топлес, но поклонники смогли полюбоваться только спиной актрисы, так как та отвернулась от объектива и рукой прикрыла пикантные места.
ФАН вчера в 21:08
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Политика

Племянник Путина планирует создать партию

Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Газета.Ru 02:34
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС 00:32
Политика

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
BFM.ru вчера в 12:18
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
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Microsoft представила DirectX 12 Ultimate: DXR, VRS и прочие новшества для ПК и будущей Xbox

3DNews вчера в 16:51
Экономика

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 22:26
Армия и оружие

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Газета.Ru 01:27
Наука

В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявили о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Страна Советов on-line 18 марта в 11:24
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и сборной Сербии.
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