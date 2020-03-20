Я прошу прощения у всех, если я каким-либо образом причинил кому-то боль или подверг кого-либо опасности. Я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть все это.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.

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