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Vprognoze.ruVprognoze.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.
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Лука Йович
Я прошу прощения у всех, если я каким-либо образом причинил кому-то боль или подверг кого-либо опасности. Я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть все это.
— Лука Йович, сербский футболистГазета.Ru 19 марта в 21:35

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