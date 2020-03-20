Коронавирус
Vprognoze.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.
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Лука Йович: «Извините, если я кого-то подверг опасности, нарушив карантин»
Спорт-Экспрессвчера в 22:02
Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина
Чемпионатвчера в 21:21
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Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Технологии
Microsoft показала новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 10
Элементы интерфейса прошлых лет постепенно сменяют новые, среди которых есть и те, которое еще не были официально презентованы: обновленное контекстное меню, меню «Пуск» в концепции Fluent Design и новый «Проводник».
Общество
Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Происшествия
На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Политика
ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам
ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram
Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Политика
Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме
Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Футбол
Игроки «Спартака» Ещенко и Мельгарехо сошлись в музыкальном баттл-шоу
«Спартак» на своем официальном ютуб-канале выложил новый выпуск музыкального баттл-шоу «СПЕЛИСЬ!».
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Гаджеты
Sony презентовала PlayStation 5
Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Происшествия
Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей
Финансы
Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов
Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Общество
Таиланд стал недоступен для туристов
Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.
Общество
Дерипаска: Россия выбрала самую «жесткую» для людей стратегию борьбы с коронавирусом — «нам всем нужно переболеть»
Что еще известно:Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне выделили две стратегии борьбы с коронавирусом в мире: подавления и смягчения.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.