В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.

Технологии Microsoft показала новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 10 Элементы интерфейса прошлых лет постепенно сменяют новые, среди которых есть и те, которое еще не были официально презентованы: обновленное контекстное меню, меню «Пуск» в концепции Fluent Design и новый «Проводник».

Политика ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Шоу-бизнес Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Гаджеты Sony презентовала PlayStation 5 Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.

Общество В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.

Экономика Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Общество Таиланд стал недоступен для туристов Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.