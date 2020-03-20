Коронавирус
Vprognoze.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.
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Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина
Чемпионатвчера в 21:21
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Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Авто
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Представители концерна Kia официально презентовали паркетника Sorento будущего модельного года, который будет доступен для приобретения на большинстве авторынках мира.
Общество
Коронавирус выявили у двух детей в Москве за сутки
В Москве количество зараженных коронавирусом людей за день выросло с 56 до 86, новые случаи заболевания диагностировали у двух детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Политика
ЦИК запустил сайт о голосовании по поправкам в Конституцию
Центризбирком запустил специальный сайт (конституция2020.рф) с информацией о порядке проведения голосования по внесению поправок в Конституцию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Хоккей
Владелец «Донбасса» рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке
Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Экономика
Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму
Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Политика
Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Экономика
Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Политика
Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок
Один из авторов Конституции РФ и бывший вице-премьер Сергей Шахрай выдвинул предположение о том, что Владимир Путин не захочет 6-й раз баллотироваться в президенты России.
Политика
В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
Общество
ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
«Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — пояснила она.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
Происшествия
Уволенный в Ростове прокурор подрезал кортеж губернатора Голубева
Происшествия
В России зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, 86 инфицированных находятся в Москве.
Футбол
Леонид Федун: «Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе, для которых это не просто палево денег»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ситуации с коронавирусом и приостановкой РПЛ из-за эпидемии.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Общество
Паразитолог призвал россиян не делать большие запасы круп
Паника из-за распространения коронавируса заставляет россиян делать большие запасы продуктов.