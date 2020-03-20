К сожалению, у нас есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звезды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции после возвращения домой.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.

Здоровье Чиновники минздрава Ставрополья ушли на карантин из-за больного врача Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края ушла на карантин из-за того, то контактировала с женщиной-врачом, у которой заподозрена коронавирусная инфекция, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

Политика В США предупредили об опасности попыток изоляции России Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Гаджеты Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.

Здоровье В Саудовской Аравии начали лечить коронавирус лекарствами от малярии Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.

Технологии В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила на пресс-конференции, что сейчас по всему миру в научно-исследовательских центрах ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В Польше объявлен режим эпидемии В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.

Гаджеты Nokia представила смартфоны Nokia 5.3, Nokia 1.3 и Nokia 5310 Компания HMD Global, выпускающая смартфоны Nokia, представила три новых модели — Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, также за счет модели 5310 была обновлена линейка Originals, анонсирован и новый сервис глобального роуминга данных HMD Connect Nokia 8.3 5G — первый 5G-смартфон под брендом Nokia, предназначенный для работы в сетях 5G по всему миру.

Политика Реплика Ганапольского: Памфилова себя уже не контролирует По вашему призыву и с вашим согласием и с вашими пинками, граждане пойдут хватать короновирус на избирательные участки, голосуя за ничто! - потому что всё уже легитимно, то есть решено.