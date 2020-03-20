Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.
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Ана Брнабич
К сожалению, у нас есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звезды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции после возвращения домой.
— Ана Брнабич, сербский политикSports.ru 07:10

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