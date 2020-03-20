Коронавирус
Vprognoze.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.
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К сожалению, у нас есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звезды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции после возвращения домой.
— Ана Брнабич, сербский политикSports.ru 07:10
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Здоровье
Чиновники минздрава Ставрополья ушли на карантин из-за больного врача
Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края ушла на карантин из-за того, то контактировала с женщиной-врачом, у которой заподозрена коронавирусная инфекция, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В США предупредили об опасности попыток изоляции России
Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здоровье
Первый условный больной с коронавирусом был установлен в Карелии
В Республике Карелия был установлен первый человек с условно положительным результатом на коронавирусную инфекцию.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса
Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Гаджеты
Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro
Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Здоровье
В Саудовской Аравии начали лечить коронавирус лекарствами от малярии
Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
Экономика
Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное
Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Технологии
В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса
Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила на пресс-конференции, что сейчас по всему миру в научно-исследовательских центрах ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Польше объявлен режим эпидемии
В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Гаджеты
Nokia представила смартфоны Nokia 5.3, Nokia 1.3 и Nokia 5310
Компания HMD Global, выпускающая смартфоны Nokia, представила три новых модели — Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, также за счет модели 5310 была обновлена линейка Originals, анонсирован и новый сервис глобального роуминга данных HMD Connect Nokia 8.3 5G — первый 5G-смартфон под брендом Nokia, предназначенный для работы в сетях 5G по всему миру.
Политика
Реплика Ганапольского: Памфилова себя уже не контролирует
По вашему призыву и с вашим согласием и с вашими пинками, граждане пойдут хватать короновирус на избирательные участки, голосуя за ничто! - потому что всё уже легитимно, то есть решено.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал Урганту о своих тренировках
Гостем популярной передачи «Вечерний Ургант» стал брянский лыжник Александр Большунов.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Гаджеты