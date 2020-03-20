К сожалению, у нас есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звезды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции после возвращения домой.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.

Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года "Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35% Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составла около 25 долларов.

Здоровье Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Происшествия Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира В Чите транспортная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) в отношении пассажира авиарейса, следовавшего из вьетнамского города Камрань в Читу.

Финансы Курсы доллара и евро снижаются в начале торгов На открытии торгов на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 6%, до $30,2 за баррель.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.