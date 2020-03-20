Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruПрезидент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, в Сербии действует закон, согласно которому все люди, которые прибыли из стран, где бушует коронавирусная инфекция, должны пройти двухнедельный карантин.
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Ана Брнабич
К сожалению, у нас есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звезды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции после возвращения домой.
— Ана Брнабич, сербский политикSports.ru 07:10

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Президент Сербии осудил Йовича и Нинковича за нарушение карантина

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«Жизнь наших людей важнее их миллионов». Президент Сербии пригрозил игроку «Реала»

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Президент Сербии: если Йович выйдет из квартиры, его арестуют

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«Жизни наших людей важнее твоих миллионов!» Сербия против футбольной звезды из «Реала»

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Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составла около 25 долларов.
Комсомольская правда вчера в 18:13
Здоровье

Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом.
Москва 24 16:31
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Происшествия

Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира

В Чите транспортная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) в отношении пассажира авиарейса, следовавшего из вьетнамского города Камрань в Читу.
Российская газета 10:30
Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Напомним, 9 марта КНДР запустила в сторону Японского моря несколько снарядов — как минимум трех ракет.
Коммерсантъ 18:30
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II

По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Kleo.ru 05:41
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском вчера в 13:17
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Rambler News Service вчера в 05:00
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G

В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Astera вчера в 13:58
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Общество

Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Известия 17:20
Общество

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:04
Экономика

В мире объявили экономический кризис

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Lenta.ru 03:57
Финансы

Курсы доллара и евро снижаются в начале торгов

На открытии торгов на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 6%, до $30,2 за баррель.
Коммерсантъ 03:16
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru 16:45
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:06
Энергетика

Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
РЕН ТВ 02:18
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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