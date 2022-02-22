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Президент Сербии считает, что Европа не сможет без российского газа

Президент Сербии выразил сомнение, что европейские страны смогут платить по 2 тысячи евро за тысячу кубометров российского газа.
Discover24
Прежде во вторник появилась информация о том, что Германия останавливает процесс сертификации "Северного потока - 2" после признания Россией ДНР и ЛНР.
ТВ Центр
Действия Германии в отношении проекта связаны с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
ФАН
Ожидается, что к концу дня министры иностранных дел стран ЕС сформулируют пакет санкций в отношении Москвы.
ФАН

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Вучич: Европа не выживет без российского газа
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Президент Сербии считает, что Европа не сможет без российского газа
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Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.
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