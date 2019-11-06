Политика
РИА НовостиПрезидент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Транспорт
В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды
Невские Новости вчера в 20:02
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Армия и оружие
«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
Фалькао не поможет «Галатасараю» в матче с «Реалом»
Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао не поможет стамбульскому клубу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала», сообщает AS.
Sport24.ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Кино
Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы
Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".
Москва 24 вчера в 11:00
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:59
Футбол
Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева
Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
RT на русском 02:01
Шоу-бизнес
Дочь Витаса выступила на шоу талантов в Китае
10-летняя дочь Витаса Алла участвует в шоу талантов в Китае с необычным номером - она продемонстрировала мастерство владения нунчаками.
Neva.Today вчера в 15:44
Гаджеты
ILIFE запускает распродажу в честь фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress
Ведущий китайский производитель роботов-пылесосов ILIFE объявил о значительных скидках по своим основным сериями продуктов в честь празднования фестиваля Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival).
3DNews 01:00
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Финансы
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Политика
Вице-губернаторы Оренбуржья получат министерские портфели
Новая структура предусматривает министерские портфели для вице-губернаторов, чего не было при экс-главе области Юрии Берге.
REGNUM вчера в 22:47
Авто
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Происшествия
В Красноярске сотрудник ФСИН окунул заключенного головой в унитаз
На записи мужчина в форме ФСИН унижает заключенного и окунает его головой в унитаз.
Znak.com 00:30
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 04 ноября в 12:18
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 04 ноября в 05:59
Политика
По делу об импичменте Трампа опубликованы первые показания
В конгрессе США демократами обнародована расшифровка показаний, данных бывшим советником госсекретаря Майклом Маккинли и экс-послом США в Украине Мэри Йованович.
В городе R 01:28