Политика
РИА НовостиПрезидент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
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Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Футбол
«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 15:18
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Общество
В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух.
РБК 04 ноября в 21:25
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su вчера в 18:37
Технологии
Составлен рейтинг профессий будущего
Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости 04 ноября в 00:00
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Экономика
Аветисян возглавил совет директоров «Восточного»
Владелец «Финвижн Холдингс» Артем Аветисян возглавил совет директоров «Восточного», говорится в сообщении банка.
РБК вчера в 23:27
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru вчера в 17:31
Происшествия
Первого зама главы Новотроицка задержали при получении взятки
Вчера, 5 ноября, сотрудники ФСБ и МВД России задержали с поличным первого зама главы администрации Новотроицка.
Телеканал UTV вчера в 23:31
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 04 ноября в 11:11
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Кино
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День иконы Божией Матери
В начале дня наши прадеды с самого утра шли в церковь и молились перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и лишь потом шли делать дела.
МТВ онлайн вчера в 22:39
Гаджеты
Главный конкурент Redmi Note 8 выйдет 14 ноября. Характеристики
Обратите внимание на необычное оформление основной камеры Vivo S5 По сути, осталось только узнать стоимость Vivo S5, но она явно будет сформирована с оглядкой на Redmi Note 8.
iXBT.com вчера в 23:20
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 04 ноября в 13:44
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости вчера в 02:41
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
VSE42.RU вчера в 23:46