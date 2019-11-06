Политика

РБКРБКПрезидент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

В конце октября стало известно, что Сербия купила у России один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Вучич объяснил отказ от С-400 и напомнил о покупке «Панцирей»

РЕН ТВ21:31

Президент Сербии посетовал, что на покупку российских С-400 нет денег

Московский Комсомолец17:27

Президент Сербии заявил о нехватке денег на С-400

Известия17:55

Сербия отказалась от покупки комплексов С-400

Российская газета17:40

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

РБК18:37

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

РИА Новости17:15

Сербия не будет покупать комплексы С-400

ТАСС17:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

78.ru 03 ноября в 10:40
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Политика

Путин призвал заменить «Википедию»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:28
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Хоккей

Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

LiveSport.ru 23:03
Теннис

Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP

В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Происшествия

В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения

По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе

Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 21:47
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Авто

Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл

Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Известия 11:20
Авто

Kia представил концепт нового электрокроссовера

На Международной выставке 2019 года (CIIE), проходящей в Шанхае, компания Kia представила свой электрический концепт – кар Futuron.
Тарантас Ньюс 01:16
Шоу-бизнес

Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани

В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Футбол

Валенсия — Лилль 4:1

«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Общество

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Футбол

Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Чемпионат 12:24
Общество

Преступники нашли новый способ кражи денег с карт

Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Российская газета 22:15
Происшествия

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП тяжело пострадали 6 человек

На 8 км дублёра Сибирского тракта лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Aveo.В результате серьёзные травмы получили все участники аварии: супруги 43 и 45 лет, ехавшие в Nissan, и молодые люди на Chevrolet.
Вестник 20:45
Единоборства

Комиссия запретила Ковалеву драться до января

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ 07:11
Футбол

Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2

Спорт-Экспресс 16:51
Происшествия

Полицейские задержали иркутянина, нанесшего жене 18 ножевых ранений

17 октября преступник пришел домой к бывшей гражданской супруге и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся.
Твой Иркутск 21:47
Происшествия

На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу

Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.
ТАСС 22:29
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Интернет

Компания Facebook сменила логотип

Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru вчера в 22:22
Политика

Приход к власти «тупых людей» назвали бедой Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина после ухода с поста президента Петра Порошенко столкнулась с новой бедой.
News.ru 22:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 1 июня 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное