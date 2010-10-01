Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрезидент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу

1 фото
«Тоттенхэм» хотел купить Бруну Фернандеша за 45 миллионов евро и 20 миллионов евро мы могли получить в качестве бонусов, — цитирует Visao de Mercado Варандаша.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу

Спорт-Экспресс20:37

Президент «Спортинга»: «Тоттенхэм» хотел купить Б. Фернандеша за € 65 млн

Чемпионат21:31

Президент «Спортинга» рассказал о деталях предложения «Тоттенхэма» по Бруну Фернандешу

Евро-футбол.ру17:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика

Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Политика

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Армия и оружие

В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет

Газета.Ru 17:25
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:10
Шоу-бизнес

Звезда «Цыганки» купила квартиру в Сочи

7Дней.ру вчера в 18:00
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Армия и оружие

Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

REGNUM вчера в 11:30
Экономика

Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform 09:42
Общество

Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках

Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Наука

Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет

В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Экономика

Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
РИА Новости 12:10
Политика

Минприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике

Национальная служба новостей 01:45
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Наука

Какая диета поможет при рассеянном склерозе, рассказали медики

Американские медики рассказали, что при рассеянном склерозе поможет диета, богатой овощами и фруктами.
Пишет Омск 06:41
Экономика

На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Политика

Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit

Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Здоровье

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа

Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва 10:18
Путешествия

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Баскетбол

Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу

Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
КП - Кубань 10:37
Футбол

Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией

Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU 14:51
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Гаджеты

Sharp разработал новый смартфон с процессором Snapdragon 835

Источник сообщает, что в основе аппарата будет лежать устаревший процессор Snapdragon 835 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
Astera 15:52
Здоровье

Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами

"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Здоровье

Алтайские школы получили 16 новых автобусов

Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бруну Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Чемпионата мира 2018 в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное