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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрезидент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу

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Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
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