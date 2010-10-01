Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессПрезидент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
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Бруну Фернандеша мог перейти из «Спортинга» в «Тоттенхэм» за 65 миллионов евро
ProstoProSportвчера в 23:47
Президент «Спортинга» рассказал о деталях предложения «Тоттенхэма» по Бруну Фернандешу
Евро-футбол.рувчера в 17:46
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Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
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Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
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Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
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Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38
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Lenta.ru вчера в 12:16
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30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
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Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
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Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
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Собчак прибыла в Киев и нарвалась на вопрос "Чей Крым?"
Экс-кандидат в президенты России, известная телеведущая Ксения Собчака прибыла в Киев, где дала интервью журналистам радио «НВ».
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Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю вчера в 19:21
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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
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Массовые протесты населения, охватившие Гонконг с начала лета, связаны не только с попыткой продвижения малопопулярного закона об экстрадиции, но вышли "далеко за его пределы".
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Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
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Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Lenta.ru вчера в 14:40
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В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
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Нурмагомедов может провести последний бой в Москве
Нурмагомедов-старший заявил, что он хотел бы, чтобы его сын «провёл последний бой и защиту титула в Москве», потому что россияне заслуживают этого.
News.ru вчера в 08:23
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58