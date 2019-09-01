Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессПрезидент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
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Президент «Спортинга» рассказал о деталях предложения «Тоттенхэма» по Бруну Фернандешу
Евро-футбол.рувчера в 17:46
Бруну Фернандеша мог перейти из «Спортинга» в «Тоттенхэм» за 65 миллионов евро
ProstoProSportвчера в 23:47
Президент «Спортинга»: «Тоттенхэм» предлагал за Бруну Фернандеша 65 млн евро»
Bookmaker-ratings.ru01:43
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия
В Волгограде задержали педофила-рецидивиста
Правоохранительные органы Волгограда задержали 69-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении серии преступлений в отношении детей.
REGNUM 03:15
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Культура
Пол Маккартни выпустил книжку для детей
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.
Интерфакс 03:56
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Культура
Дима Билан объяснил свое нежелание возвращаться в «Голос»
iReactor вчера в 23:42
Армия и оружие
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40
Общество
Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором
РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин.
Ведомости вчера в 17:38
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Энергетика
Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:40
Культура
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru вчера в 11:21
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Экономика
В России вырастут цены на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен из-за новых штрафов.
9111.ru 03:50
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26