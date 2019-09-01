Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.

Происшествия В Волгограде задержали педофила-рецидивиста Правоохранительные органы Волгограда задержали 69-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении серии преступлений в отношении детей.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Политика Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Культура Пол Маккартни выпустил книжку для детей Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.

Происшествия Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Армия и оружие МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Общество Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Энергетика Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Культура Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

Общество В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Политика Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Политика Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.

Армия и оружие Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Происшествия С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.