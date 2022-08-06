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Президент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рублях

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях.
Lenta.ru
Заявления турецкого лидера журналистам президентского пула по возвращении из Сочи приводит телеканал TRT
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ТАСС
Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.
Lenta.ru
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара и Москва планирую увеличить ежегодный товарооборот до 100 млрд. долларов, развивая отношения в энергетике, туризме, торговле, сельском хозяйстве.
Ореанда-Новости

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Президент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рублях
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Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях
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