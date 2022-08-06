Lenta.ruПрезидент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рубляхРоссия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях.Lenta.ruЗаявления турецкого лидера журналистам президентского пула по возвращении из Сочи приводит телеканал TRT.ТАССЭрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.Lenta.ruТурецкий лидер подчеркнул, что Анкара и Москва планирую увеличить ежегодный товарооборот до 100 млрд. долларов, развивая отношения в энергетике, туризме, торговле, сельском хозяйстве.Ореанда-НовостиЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессАБНВечерняя МоскваАргументы и ФактыГазета.RuМолваКомсомольская правдаФАНFrank MediaНТВИзвестияЦарьградАМИТЕЛRT на русскомСтолица СПодробнее о событииПрезидент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рубляхLenta.ru06:18Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рубляхТАСС06:49Президент Турция Эрдоган заявил о договоренности с Россией о переходе к торговле в рубляхРИА Новости06:21Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рубляхГазета.Ru06:20Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рубляхRT на русском07:15Эрдоган заявил о договоренности России и Турции о переходе к торговле в рубляхИзвестия06:13Эрдоган заявил о договоренности с Путиным перейти на торговлю в рубляхКоммерсантъ06:12Показать ещёОценить549Поделиться