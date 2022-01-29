Будьте в Плюсе

Президент Турции Эрдоган уволил главу агентства статистики из-за данных по инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после того, как были опубликованы данные по безработице и инфляции в государстве.
Lenta.ru
По результатам прошлого года инфляция в Турции составила 36,08 процента.
Lenta.ru
В декабре 2021 года Эрдоган уволил с должности министра финансов Лутфи Элвана на фоне падения курса лиры.
РБК
Турецкая лира рухнула в два раза с начала 2021 года на фоне нестандартной политики Эрдогана.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эрдоган уволил главу агентства статистики после публикации данных по инфляции
Газета.Ru16:06
Эрдоган уволил главу национального статистического института после отчета об уровне инфляции
Эхо Москвывчера в 15:21
Эрдоган уволил главу агентства статистики после публикации данных об инфляции
Комсомольская правдавчера в 13:20
В Турции чиновника уволили за статистику по инфляции
Секрет фирмывчера в 10:29
Президент Турции Эрдоган уволил главу агентства статистики из-за данных по инфляции
Lenta.ruвчера в 09:03
Эрдоган уволил главу статистического ведомства после выхода данных по инфляции
Forbesвчера в 07:51
Эрдоган уволил главу агентства статистики из-за данных по инфляции
РБКвчера в 01:38

Интересное

Washington Post: украинская разведка вывезла секретные документы из штаб-квартиры в Киеве

Украинская разведка вывезла секретные файлы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.
РБК16:21

Терапевт Афанасьева назвала астению и головную боль самыми частыми симптомами омикрона

Если рассматривать вирусную инфекцию, пояснила она, то чаще всего любые ее проявления сказываются на человеке в виде астении и головной боли.
Lenta.ruвчера в 04:58

Вирусолог Нетесов рассказал об уровне антител, при котором человек не умрет от COVID-19

Измерение уровня антител класса IgG к S-белку коронавируса помогает частично оценить наличие иммунитета к COVID-19.
Слово и Деловчера в 12:03

Минздрав отказался публиковать данные клинических испытаний «Спутника V»

По информации издания, Минздрав указал на то, что данные регистрационного досье содержат конфиденциальную информацию, поэтому не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия разработчика.
Znak.comвчера в 03:46

Глава Минобороны Венгрии счел нецелесообразным размещение в стране дополнительных сил НАТО

Венгрия не видит необходимости в размещении на территории страны дополнительных подразделений НАТО на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного обострения между Россией и Украиной, заявил в интервью InfoRádió Arena министр обороны Тибор Бенкё.
РБКвчера в 08:36

Сбежавший из Польши солдат Эмиль Чечко заявил, что обратился в Гаагский трибунал

Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что обратился в Гаагский трибунал.
RT на русскомвчера в 06:48

Полиция Чехии проверит уничтожение в канцелярии президента отчета о взрывах во Врбетице

Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.
РБКвчера в 14:14

Новые штрафы и ужесточения от ГИБДД ожидают водителей в России в 2022 году

В 2022 году новые штрафы ГИБДД и серьезные ужесточения обещают водителям.
Tver-portal.ruвчера в 03:43

Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:49

The Telegraph: Путин может совершить ошибку катастрофических масштабов из-за Украины

Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.
Lenta.ruвчера в 05:32