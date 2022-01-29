Венгрия не видит необходимости в размещении на территории страны дополнительных подразделений НАТО на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного обострения между Россией и Украиной, заявил в интервью InfoRádió Arena министр обороны Тибор Бенкё.
Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.
"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.