Будьте в Плюсе

Президент Турции Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости
Турецкий лидер также выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.
Lenta.ru
Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля.
РИА Новости
В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
REGNUM01:13
Президент Турции Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
РИА Новости01:32
Самое цитируемое
Эрдоган сообщил о планах провести переговоры с Путиным на этой неделе
Газета.Ru01:20
Эрдоган планирует позвонить Путину на этой неделе
Коммерсантъ01:20
Эрдоган анонсировал очередные переговоры с Путиным
Национальная служба новостей01:59
Президент Турции Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным на этой неделе
Lenta.ru01:12
Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным на текущей неделе
RT на русском01:07

Интересное

Телефон премьера Испании Педро Санчеса взломали с помощью шпионской программы Pegasus

Телефоны председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес подверглись взлому с помощью шпионской программы Pegasus.
Lenta.ru04:58

Минобороны России сообщило о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости04:43

Посла России в Израиле Викторова вызвали в МИД страны после высказываний Лаврова о евреях

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Lenta.ru04:56

Белгородский губернатор Гладков объяснил ночные взрывы в регионе работой авиации России

В ночь на 2 мая Гладков сообщил о том, что слышал два сильных взрыва, которые произошли в регионе.
Lenta.ru04:30

FT: Tata Steel прекратит импортировать уголь из России

Индийская сталелитейная компания Tata Steel, являющаяся крупнейшим в республике импортером российского угля, прекратит его закупки в связи с нежеланием попасть под западные санкции.
ТАСС05:37

В ДНР сообщили об эвакуации более 100 человек с «Азовстали» в Мариуполе

Более ста человек эвакуировали с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Интерфакс05:59

Экземпляр редчайшей Библии грешников нашли в новозеландском Крайстчерче

Представленную в понедельник Библию нашла бывшая студентка университета – ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.
РИА Новости05:22

В Росатоме прокомментировали решение Fennovoima о расторжении контракта с RAOS Project

Решение менеджмента Fennovoima о расторжении контракта с входящей в Росатом финской компанией RAOS Project вызывает разочарование - госкорпорация.
ТАСС06:12

ZDF: Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.
RT на русском05:49

Тиньков заявил, что его заставили продать банк

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине.
РБК02:31