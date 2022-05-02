РИА НовостиПрезидент Турции Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.РИА НовостиТурецкий лидер также выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.Lenta.ruПредыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля.РИА НовостиВ конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейRT на русскомGazeta.SPbНТВГазета.RuЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииЭрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделеREGNUM01:13Президент Турции Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделеРИА Новости01:32Самое цитируемоеЭрдоган сообщил о планах провести переговоры с Путиным на этой неделеГазета.Ru01:20Эрдоган планирует позвонить Путину на этой неделеКоммерсантъ01:20Эрдоган анонсировал очередные переговоры с ПутинымНациональная служба новостей01:59Президент Турции Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным на этой неделеLenta.ru01:12Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным на текущей неделеRT на русском01:07Показать ещёОценить308Поделиться