Политика
Российская газетаПрезидент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили посетить Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. На трибуне на Красной площади во время парадов не стоял еще ни один турецкий лидер.
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с чего всё началось
Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.Известиявчера в 16:01
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Общество
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
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Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Общество
В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск
"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Хоккей
Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Происшествия
В Индии полиция застрелила подозреваемых в резонансном убийстве
Индийские полицейские застрелили подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки-ветеринара, которое взволновало всю страну.
Технологии
Android может унаследовать худший недостаток iPhone
В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Фигурное катание
Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Экономика
Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи
КЭП создается с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Религия
В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины
Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
Экономика
Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян
Главу «Роснано» Анатолия Чубайса обвинили в желании прихватить пенсии россиян и использовать их для проектов госкомпании.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.