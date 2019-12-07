Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили посетить Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. На трибуне на Красной площади во время парадов не стоял еще ни один турецкий лидер.
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с чего всё началось

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Известиявчера в 16:01

«Известия»: Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году

ТАССвчера в 18:01

СМИ: Россия ожидает Эрдогана на парад Победы в 2020 году

RT на русскомвчера в 16:58

Россия пригласила Эрдогана на День Победы

REGNUMвчера в 16:36

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

РБКвчера в 20:27

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Lenta.ruвчера в 19:43

Эрдогана пригласили на юбилейный парад Победы

Телеканал 360°вчера в 18:28
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Общество

В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:42
Общество

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Хоккей

Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:15
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Avia.pro вчера в 22:13
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости вчера в 04:06
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

В Индии полиция застрелила подозреваемых в резонансном убийстве

Индийские полицейские застрелили подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки-ветеринара, которое взволновало всю страну.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Технологии

Android может унаследовать худший недостаток iPhone

В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
iXBT.com 05 декабря в 11:57
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 05 декабря в 14:51
Фигурное катание

Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Metaratings вчера в 15:09
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

ProstoProSport вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Экономика

Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи

КЭП создается с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.
Ведомости 02:30
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 05 декабря в 11:30
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Религия

В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины

Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Футбол

«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
ODDS.ru вчера в 05:02
Экономика

Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян

Главу «Роснано» Анатолия Чубайса обвинили в желании прихватить пенсии россиян и использовать их для проектов госкомпании.
News.ru 05 декабря в 22:28
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру 05 декабря в 05:53
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