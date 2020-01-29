Политика
Красная веснаПрезидент Турции потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги
США должны либо завершить поставку самолетов F-35 Турции, либо вернуть деньги, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 января в интервью, опубликованном на сайте телеканала NTV. «Либо они вернут нам деньги, либо поставят самолеты», — сказал Эрдоган.
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Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Политика
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Экономика
100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет
Глава компании «Лукойл» Вагит Аликперов сообщил о том, что за 10 лет инвестиции предприятия могут составить порядка ста миллиардов долларов.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Политика
Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
Гаджеты
С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Футбол
«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо
В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Спорт
WADA выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило различные манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Болгария сократит закупки российского газа в пользу американского СПГ
50% российского природного газа, потребляемого Болгарией, будет заменено к концу 2020 года на топливо из других источников.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.