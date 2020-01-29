США должны либо завершить поставку самолетов F-35 Турции, либо вернуть деньги, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 января в интервью, опубликованном на сайте телеканала NTV. «Либо они вернут нам деньги, либо поставят самолеты», — сказал Эрдоган.

Президент Турции потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

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