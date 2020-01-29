Политика

Красная веснаКрасная веснаПрезидент Турции потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

США должны либо завершить поставку самолетов F-35 Турции, либо вернуть деньги, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 января в интервью, опубликованном на сайте телеканала NTV. «Либо они вернут нам деньги, либо поставят самолеты», — сказал Эрдоган.
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Эрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги

РБК08:30

Турция рассчитывает, что США передадут F-35 или вернут за них деньги

ТАСС06:45

Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35

Российская газета06:33

В Турции выдвинули США условие по поставке истребителей F-35

Газета.Ru06:09

Эрдоган рассказал о предъявленном США ультиматуме по F-35

Московский Комсомолец06:02

Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

Известия05:49

Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35

РИА Новости05:42
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Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

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Ореанда-Новости вчера в 13:20
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:44
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Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

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Путин помиловал израильтянку Иссахар

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США расширили санкции против России

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Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Политика

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
РИА Новости 12:43
Политика

Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РИА Новости 06:44
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Росбалт 27 января в 19:20
Происшествия

В Баку самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

РБК 14:12
Экономика

100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

Глава компании «Лукойл» Вагит Аликперов сообщил о том, что за 10 лет инвестиции предприятия могут составить порядка ста миллиардов долларов.
SM News вчера в 07:49
Футбол

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»

Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
РБК 13:50
Политика

Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
REGNUM 05:23
Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa вчера в 08:35
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Культура

Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Вести Подмосковья вчера в 22:47
Футбол

«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Вести.Ru вчера в 18:02
Спорт

WADA выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило различные манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.
Реальное время 03:53
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Космос

Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений

Ин-спейс.ру 13:04
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru 13:48
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Общество

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
РИА Новости 12:44
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Общество

Болгария сократит закупки российского газа в пользу американского СПГ

50% российского природного газа, потребляемого Болгарией, будет заменено к концу 2020 года на топливо из других источников.
REGNUM вчера в 20:49
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК вчера в 15:59
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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