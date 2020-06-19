Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. Об этом Бердымухамедов заявил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, указано в сообщении.

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

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