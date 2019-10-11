Политика
RT на русскомПрезидент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде попросил его о поставках представительского автомобиля Aurus.
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Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
ДНР сигнализировала о готовности к разведению сил
ИА Новороссия 09 октября в 05:56
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
Экономика
Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества.
РИА Новости 05:15
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла итальянцев
Газета Metro 06:05
Футбол
«Динамо» всё ещё не расторгло контракт с Хохловым
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» всё ещё не расторгло контракт с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Чемпионат 05:54
Политика
В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев
Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Политика
Путин рассказал, как относится к либерализму
«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
Армия и оружие
Эксперт описал действия России, в случае любой направленной агрессии
Военный специалист издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что если в отношении России будет проявлена любая агрессия, то Москва незамедлительно ответит массированным ударом.
ГЛАС.RU 04:12
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Происшествия
В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой
Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
АиФ Саратов 05:49
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
iXBT.com 05:42
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Политика
Пашинян ответил Алиеву об установке памятника Гарегину Нжде
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о недопустимости установки памятника Гарегину Нжде в Ереване.
REGNUM 05:44
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Единоборства
Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Труд вчера в 12:23
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Япония усомнилась в возможности сбить российские «Искандеры»
Московский Комсомолец 03:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове имеет судимости
Политическая Экспертиза 05:05
Политика
Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Российская газета 04:59
Политика
WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ
Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.
ТАСС 05:22
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 вчера в 04:08