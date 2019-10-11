Политика

ИзвестияИзвестияПутин и глава Туркменистана обсудили поставки автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили поставку в республику автомобилей Aurus. Об этом 11 октября сообщает ТАСС.
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Путин обсудил с президентом Туркмении поставки автомобилей Aurus

Life.ru02:35

Путин поблагодарил президента Туркменистана за отзывы об Aurus

РБК04:07

Президент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus

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Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

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Стало известно о поставках машины из «Кортежа» Путина за рубеж

Lenta.ru04:15

Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus

ТАСС02:34

Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus

РИА Новости02:33
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