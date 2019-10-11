Политика
ДвижокВласти Туркмении ждут поставок российских Aurus
В Туркмении ожидают налаживания поставок из России представительских автомобилей Aurus. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Политика
Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине
Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины.
Шоу-бизнес
Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку
Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере
Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Происшествия
Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ
Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Шоу-бизнес
Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа
Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
Единоборства
Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве
Российский боец Федор Емельяненко может закончить карьеру после проведения боя в Москве. Об этом сообщили в спортивной организации Bellator.
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Теннис
Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае
Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Политика
В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ
В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.