Политика

ДвижокДвижокВласти Туркмении ждут поставок российских Aurus

В Туркмении ожидают налаживания поставок из России представительских автомобилей Aurus. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Стало известно о поставках машины из «Кортежа» Путина за рубеж

Lenta.ru04:15

Путин поблагодарил президента Туркменистана за отзывы об Aurus

РБК04:07

Путин обсудил с президентом Туркмении поставки автомобилей Aurus

Life.ru02:35

Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

Российская газета03:04

Президент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus

RT на русском03:09

Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus

ТАСС02:34

Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus

РИА Новости02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:58, Вашингтон
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

Российская газета 07:23
Политика

Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине

Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины.
Российская газета 07:42
Шоу-бизнес

Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку

Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Актуальные Новости 06:54
Происшествия

В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск 09 октября в 13:09
Происшествия

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Здоровье

Названы помогающие очистить сосуды продукты

ФАН вчера в 02:53
Политика

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия

Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 06:24
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК 03:01
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Единоборства

Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве

Российский боец Федор Емельяненко может закончить карьеру после проведения боя в Москве. Об этом сообщили в спортивной организации Bellator.
МК-Спорт 07:24
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru вчера в 06:24
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Теннис

Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае

Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
Вести.Ru 05:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Политика

В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ

В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.
Arzuw.News 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов
Туркменский политик
Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к Мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное