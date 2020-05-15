Коронавирус
Piter.tvПрезидент УЕФА заявил, что чемпионат Франции завершили преждевременно
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью телеканалу beIN Sports прокомментировал досрочное завершение нынешнего сезона чемпионата Франции (Лиги 1) из-за пандемии коронавируса. Для нас важно, чтобы был определен чемпион страны и остальные места в таблице.
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает решение о завершении чемпионата Франции преждевременным, передает beIN Sports.Газета.Ru03:35
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Чеферин: «Решение о досрочном завершении чемпионата Франции принято преждевременно»
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