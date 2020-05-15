с чего всё началось

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью телеканалу beIN Sports прокомментировал досрочное завершение нынешнего сезона чемпионата Франции (Лиги 1) из-за пандемии коронавируса. Для нас важно, чтобы был определен чемпион страны и остальные места в таблице.

Футбол Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении РПЛ с 21 июня, матчи Олимп - Кубка России начнутся с 24 июня.

Общество Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. 162

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом. 11

Киберспорт Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.

Шоу-бизнес Нюша опубликовала фото дочери в новом наряде Накануне певица разместила свежий снимок с дочерью. На нем видно, как Нюша создает модный образ своей дочери.

Политика Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. 700

Общество Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. 2

Общество В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк. 11

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 313

Политика Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 152

Футбол Снятие «Армавира» не поможет «Торпедо» выйти в РПЛ Ранее сообщалось, что «Торпедо» могут засчитать три очка за проигранный матч с «Армавиром» в случае снятия команды с ФНЛ.

Футбол Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.

Футбол Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. 3