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ЧемпионатПрезидент УЕФА: чемпионат Франции был завершён преждевременно
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции.
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает решение о завершении чемпионата Франции преждевременным, передает beIN Sports.Газета.Ru03:35
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Чеферин: «Решение о досрочном завершении чемпионата Франции принято преждевременно»
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