с чего всё началось

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Футбол РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 4,7K

Общество Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.

Шоу-бизнес Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой.

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 116

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 128

Авто Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже восстановленного российского спорткара Marussia B2 с пробегом в 10 тысяч рублей. 3

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 871

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 5

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 1,7K

Наука Устойчивость умеренных лесов к потеплению связали с локальным микроклиматом Локальные изменения микроклимата оказывают бо́льшее влияние на лесные экосистемы, чем глобальные макроклиматические процессы: они могут как сдерживать отклик сообществ и отдельных растительных видов на потепление, так и усугублять его в результате локальных нарушений местообитаний.

Общество Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. 153

Общество В Россию вернулась задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора В Россию вернулась задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора Олеся Красилова, сообщило ведомство.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 80

Общество Как подать заявление на единовременную выплату детям от 3 до 16 лет. Разъяснение от Пенсионного фонда Что касается единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то за ней можно в электронном виде обратиться только через портал «Госуслуг».