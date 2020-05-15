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ЧемпионатЧемпионатПрезидент УЕФА: чемпионат Франции был завершён преждевременно

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции.
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает решение о завершении чемпионата Франции преждевременным, передает beIN Sports
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