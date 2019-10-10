Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортУЕФА за последние 15 лет выделил на развитие футбола в России €800 млн

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2004 года инвестировал в развитие российского футбола порядка €800 млн. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
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УЕФА вложил 800 млн евро в развитие футбола в России

Pravda.Ru08:09

УЕФА выделила на развитие футбола в России €800 млн за 15 лет

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Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
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