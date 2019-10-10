Лига чемпионов

REGNUMREGNUMГлава УЕФА рассказал, почему финал ЛЧ-2021 пройдёт в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/21, потому что абсолютно готов к проведению мероприятия такого масштаба. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT.
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