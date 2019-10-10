Лига чемпионов
REGNUMГлава УЕФА рассказал, почему финал ЛЧ-2021 пройдёт в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/21, потому что абсолютно готов к проведению мероприятия такого масштаба. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT.
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Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове
Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
Футбол
Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью
В Дортмунде состоялся товарищеский матч между футболистами Германии и Аргентины.
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
Общество
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
Гаджеты
INPAS и Samsung продемонстрировали смартфон-кассу SoftPOS
На российском рынке решение SoftPOS представлено компаниями-партнерами Samsung и провайдером платежных решений INPAS.
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Общество
В России могут начать штрафовать родителей курящих детей
В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Музыка
Иван Дорн записал трек в поддержку исчезающих видов птиц
Музыкант Иван Дорн выпустил новый сингл в поддержку редких птиц.
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме
Стало известно, в какой форме сыграет сборная России в матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Шоу-бизнес
Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.