Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/21, потому что абсолютно готов к проведению мероприятия такого масштаба. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT.

Глава УЕФА рассказал, почему финал ЛЧ-2021 пройдёт в Санкт-Петербурге

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Гаджеты Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8 Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.