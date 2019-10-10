Лига чемпионов
Экономика сегодняПрезидент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Почему именно Санкт-Петербургу было отдано право провести финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году, рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.
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Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Политика
Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
РИА Новости 06:24
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Экономика
В РФ готовятся отменить «банковский роуминг»
Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 07:09
Здоровье
Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии
Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
Дни24 вчера в 07:52
Гаджеты
Дисплей 2.0. Samsung обещает перевернуть индустрию
Южнокорейская компания заявила, что подобные инвестиции позволят Samsung предложить клиентам совершенно новые экраны, которые полностью изменят индустрию дисплеев.
iXBT.com 04:37
Экономика
Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов
Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
ТАСС 04:30
Здоровье
Директор онкоцентра Блохина рассказал о скором сокращении сотрудников
Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди сообщил о возможном сокращении 30 сотрудников в ближайшее время.
iReactor вчера в 20:42
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
Армия и оружие
Эрдоган заявил о ликвидации «109 террористов» с начала операции в САР
Турецкая армия с момента начала операции «Родник мира» в Сирии ликвидировала «109 террористов», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 06:54
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Кино
Юэн Макгрегор назвал кинокомикс «Хищные птицы» «феминистским»
Юэн Макгрегор назвал «феминистским» предстоящий кинокомикс студии DC «Хищные птицы». Об этом 10 октября сообщил портал We Got This Covered.
REGNUM 07:06
Финансы
Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год
Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Ведомости 06:08
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе
Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости 04:17
Хоккей
Ковальчук забил гол в свои ворота
Life.ru 04:32
Здоровье
В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Газета Кемерова вчера в 10:29
Политика
Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17
Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК 08 октября в 17:02
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09