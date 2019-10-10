Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомГлава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.
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