Лига чемпионов
RT на русскомГлава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.
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Глава УЕФА оценил готовность Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году
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На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.
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По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
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В Донбассе запустили сигнальную ракету в знак готовности отвода сил
Ополченцы ДНР запустили две сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе.
News.ru вчера в 05:58
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
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Эрика Герцег откровенно рассказала об отношении с Меладзе
31-летняя солистка группы «Виа Гра» Эрика Герцег, которую многие считают любовницей Меладзе, винтервью изданию «Телепрограмма» откровенно рассказала о чувствах, которые испытывает к продюсеру.
Вечерний курьер 04:38
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Турция начала военную операцию на востоке Сирии
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Культура
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Зеленский собрал журналистов на фудкорте
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Японская компания Lexus поделилась тизером, который посвящен предстоящей презентации новинки электрокара.
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