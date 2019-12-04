Футбол
Российская газетаПрезидент УЕФА предложил разрешить офсайды
Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
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Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.
Политика
Аксенов назначил шесть министров правительства Крыма
Новый состав правительства Республики Крым Сергей Аксенов объявит 5 декабря Глава Крыма Сергей Аксенов назначил шесть министров нового правительства Республики.
Кино
DC сразится с Marvel при помощи «взрослых» рейтингов после «Джокера»
После рекордных для фильма со "взрослым" рейтингом прокатных показателей фильма Тодда Филлипса "Джокер" руководство DC приняло решение сконцентрироваться на создании фильмов с более жестким содержанием.
Биатлон
На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Музыка
Spotify назвал самых популярных музыкантов десятилетия
Политика
Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Политика
Путин рассказал о завершении сербской части «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что сербская часть "Турецкого потока" будет завершена в ближайшие недели.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Генпрокуратура: Возбуждено дело о мошенничестве в отношении работников мэрии Саратова
«Результаты расследования дела и возмещения причиненного преступлением ущерба находятся на контроле прокуратуры области», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Общество
Автор закона об иностранных агентах, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах
Автор закона об иностранных агентах, глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах, - утверждает автор расследования в издании Инсайдер Сергей Ежов.
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Американские ученые-диетологи из Университета Пердью провели исследование, чтобы установить, полезно ли употреблять в пищу больше белков по сравнению с рекомендованной нормой.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.