Футбол

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент УЕФА предложил разрешить офсайды

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
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