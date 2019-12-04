Футбол

REGNUMREGNUMГлава УЕФА назвал систему VAR бардаком

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
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