Коронавирус

News.ruNews.ruПрезидент УЕФА рассказал о проведении футбольных матчей без зрителей

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о готовности проводить чемпионаты и еврокубки без зрителей. Я считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить сезон и доиграть его.
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Президент УЕФА уверен, что футбольный сезон удастся доиграть

Российская газета07:04

Александер Чеферин: Есть варианты, которые позволят нам доиграть сезон

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Президент УЕФА заявил о готовности проводить матчи на пустых стадионах

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УЕФА готов проводить матчи без болельщиков

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Глава УЕФА Чеферин о возобновлении сезона: в трудные времена это принесло бы людям счастье

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Глава УЕФА допустил завершение чемпионатов и еврокубков без зрителей

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В УЕФА нет дедлайнов окончания футбольного сезона — 2019/20

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Политика

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах

В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
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Политика

Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 05:54
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Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
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Происшествия

В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате

Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
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Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
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Здоровье

В Омске все новые больные заразились коронавирусом от москвичей

АиФ Омск 05:24
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Футбол

РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги.
Rambler News Service вчера в 11:28
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Происшествия

Спускавшаяся с четвертого этажа по простыням омичка уронила ребенка

VSE42.RU 01:11
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

РИА Новости 05:58
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Происшествия

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
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Политика

WP назвала организаторов митингов против самоизоляции в США

Американская газета The Washington Post в воскресенье выступила с утверждением, что организаторами акций протеста с требованиями смягчить режим самоизоляции, прошедших в ряде штатов, является ультраправая группировка из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия.
ТАСС 01:16
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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Гаджеты

В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310

В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310. Он стоит меньше четырёх тысяч рублей.
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Федун назвал провалом аренду Шюррле

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В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая

Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.
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Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
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Житель Приморья в самоизоляции пробежал 100 километров вокруг кровати

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Происшествия

В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом

Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Авто

Mercedes отзывает в России 489 автомобилей

Под отзывную кампанию в России попали 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), реализованные с мая 2018 года по апрель 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению, сообщает Росстандарт.
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Как работают Яндекс.Новости?
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