Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.

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Политика МИД РФ призвал дать международную оценку неонацистским акциям в Киеве Министерство призвало международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям, а также побудить Киев к мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

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