Коронавирус
Piter.tvПрезидент УЕФА заявил, что чемпионат Франции завершили преждевременно
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью телеканалу beIN Sports прокомментировал досрочное завершение нынешнего сезона чемпионата Франции (Лиги 1) из-за пандемии коронавируса. Для нас важно, чтобы был определен чемпион страны и остальные места в таблице.
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает решение о завершении чемпионата Франции преждевременным, передает beIN Sports.Газета.Ru03:35
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Чеферин: «Решение о досрочном завершении чемпионата Франции принято преждевременно»
Sport24.ruвчера в 18:23
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Источник изображения: NVIDIA Компоненты NVIDIA предыдущего поколения уже используются в системах активной помощи водителю серийных автомобилей Volvo, но список партнёров на этом направлении неуклонно растёт, а потому к 2022 году использовать процессоры Orin и графические процессоры Ampere смогут десятки производителей транспортных средств самого разного назначения.
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
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Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
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Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
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Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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