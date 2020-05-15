с чего всё началось

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью телеканалу beIN Sports прокомментировал досрочное завершение нынешнего сезона чемпионата Франции (Лиги 1) из-за пандемии коронавируса. Для нас важно, чтобы был определен чемпион страны и остальные места в таблице.

Общество Россияне подали более 5 млн заявок на получение выплат на детей Российские граждане к настоящему времени подали 5,3 млн заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет. 2

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Общество Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. 182

Общество В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк. 8

Происшествия В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 53

Общество Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу. 5

Гаджеты Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов В этом году крупнейший американский производитель смартфонов пообещал увеличить диагональ у iPad нового поколения до 10,8 дюймов.

Общество Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. 1K

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Футбол РФС утвердил досрочное завершение первенств ФНЛ и ПФЛ Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 351

Гаджеты Процессоры NVIDIA Orin получат встроенную графику поколения Ampere Источник изображения: NVIDIA Компоненты NVIDIA предыдущего поколения уже используются в системах активной помощи водителю серийных автомобилей Volvo, но список партнёров на этом направлении неуклонно растёт, а потому к 2022 году использовать процессоры Orin и графические процессоры Ampere смогут десятки производителей транспортных средств самого разного назначения. 21

Наука Коронавирусную инфекцию подавили с помощью лекарства от гепатита Медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию с помощью интерферона альфа-2 – одного из сигнальных белков иммунной системы, который сейчас применяют при борьбе с гепатитом С и раком.

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2-2,5 раза. 149

Происшествия Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства. 158

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 488

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Политика Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1». 5