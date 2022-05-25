Lenta.ruПрезидент Украины Зеленский поддержал петицию с требованием ввести визы для россиянПрезидент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России.Московский КомсомолецРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиИзначально пересечение границы было возможно по внутренним паспортам граждан, затем Киев разрешил въезд только по загранпаспортам.ИзвестияГлавной целью российских военнослужащих является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима.ФАНЧитать далееСвернутьCT newsCT newsФАНГазета.RuВестник КавказаРЕН ТВРосбалтLife.ruНациональная служба новостейНТВИзвестияDaily StormПолитика СегодняПодробнее о событииЗеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиянТАСС13:43Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиянГазета.Ru13:29Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиянИзвестия12:59Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиянLife.ru13:20Президент Украины Зеленский поддержал петицию с требованием ввести визы для россиянLenta.ru13:15Зеленский поддержал введение визового режима для россиянВзгляд.ру13:24Президент Украины Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиянРЕН ТВ12:56Показать ещёОценить326Поделиться