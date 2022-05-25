Будьте в Плюсе

Президент Украины Зеленский поддержал петицию с требованием ввести визы для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России.
Московский Комсомолец
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Изначально пересечение границы было возможно по внутренним паспортам граждан, затем Киев разрешил въезд только по загранпаспортам.
Известия
Главной целью российских военнослужащих является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима.
ФАН

Подробнее о событии

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
ТАСС13:43
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
Газета.Ru13:29
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
Известия12:59
Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян
Life.ru13:20
Президент Украины Зеленский поддержал петицию с требованием ввести визы для россиян
Lenta.ru13:15
Зеленский поддержал введение визового режима для россиян
Взгляд.ру13:24
Президент Украины Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
РЕН ТВ12:56

Интересное

Советник главы офиса Зеленского Подоляк сообщил о призывах Запада уступить территории

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о поступающих с Запада сигналах уступить территории.
РИА Новости12:04

Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле белгородской Журавлевки

Десять домовладений повреждено при обстреле белгородской Журавлевки в среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
РИА Новости13:26

Суд в Ростове-на-Дону дал российскому военнослужащему Артыкову 13 лет колонии за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Руслана Артыкова к тринадцати годам колонии строго режима за государственную измену, сообщил представитель суда.
РИА Новости13:02

Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.
RT на русском13:11

Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

С 1 июня в России будут повышены пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум.
Коммерсантъ10:47

Кабмин разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading

Правительство РФ разрешило поставки сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore в течение 90 дней.
ТАСС13:42

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

"Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха", — заявил он во время выступления на Всемирном экономическом форуме "Украина и ЕС: выиграют все".
РИА Новости10:36

Наемник из США Кевин назвал боевые действия на Украине самыми ожесточенными в его жизни

Бои на Украине носят наиболее ожесточенный характер даже по сравнению с Ираком и Афганистаном. Об этом рассказал наемник из США Кевин.
ФАН07:35

Глава Чечни Кадыров потребовал от польского руководства извинений за инцидент с послом РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польскому руководству и потребовал извинений за инцидент с российским послом, который произошел 9 мая.
Lenta.ru12:41

GT: японскому премьеру Кисиде стало стыдно из-за поведения Байдена на встрече

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет китайская Global Times.
РИА Новости13:38